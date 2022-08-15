Леди Гага защищает однополые браки и права на аборты

Фанаты пережили два года задержек с концертным выступлением Гаги, чтобы дополнить ее альбом "Chromatica" 2020 года, а начало тура по США в понедельник, которое продлится по стране до сентября, принесло пик Гаги.

Фанаты пережили два года задержек с концертным выступлением Гаги, чтобы дополнить ее альбом "Chromatica" 2020 года, а начало тура по США в понедельник, которое продлится по стране до сентября, принесло пик Гаги.

Даже надев микрофон в наушниках, ее мощный голос разнесся по Национальному парку, когда она вырвалась из своей оболочки, чтобы подпрыгивать во время “Just Dance” и вращаться во время “Poker Face”.

Быстрый вступительный зал предварял четырехактный спектакль, в котором звучали смутные темы святой троицы Гаги - идентичности, переосмысления и принятия. Вычурные видео-интерлюдии были понятной необходимостью для смены декораций и костюмов, но их продолжительность часто замедляла темп.

Тем не менее, было не слишком сложно вернуться в мир Гаги, когда она вернулась на сцену, была ли она распластана на столе для “Alice”, кризис идентичности под ритм диско или умоляла фанатов “Поднять лапы!" во время яростного "Replay”.

На протяжении всего двухчасового шоу появлялись некоторые предсказуемые атрибуты стадиона, в том числе столбы огня, которые разлетались по залу во время пенистого "Телефона" (потому что именно этого не хватало этой липкой летней ночи - больше тепла) и неизбежный переход на сцену B в задней части зала.

История продолжаетсяврожденные актерские способности отразились в ее ярком выражении лица, увеличенном для двух круглых экранов по бокам сцены, когда она штурмовала “911” с его безумными красными огнями.