Ким Кардашьян рассказала, почему плохо относится к Канье

Ким Кардашьян "недовольна" мелочной реакцией Канье Уэста на ее разрыв с Питом Дэвидсоном.

Уэст отпраздновал кончину первого публичного романа своей бывшей жены после их развода в понедельник утром, опубликовав поддельный заголовок New York Times, в котором говорилось: "Скит Дэвидсон умер в возрасте 28 лет".

Рэпер и дизайнер, который явно не был поклонником пары, использовал прозвище "Скит", чтобы публичноунижает комика, который начал встречаться с Кардашьян прошлой осенью. Уэст, у которого четверо детей с Кардашьян, с тех пор удалил его.

Хотя представитель Кардашьян не прокомментировал, источник сообщает Yahoo Entertainment: "Ким недовольна постом". Она и квасцы Saturday Night Live "дружно расстались", и они "оба поддерживают друг друга", поэтому насмешки Уэста раздражают.

E! News сообщает, что звезда Кардашьян "много раз просила", чтобы Уэст "снял пост". Между тем, источник Кардашьян сообщил DailyMail.com что это была не столько просьба, сколько "требование". После четырехчасового бодрствования сообщение, в котором также упоминался Кид Куди, было удалено со страницы Уэста.

Последний веб-сайт сообщил, что Кардашьян "никогда не вернется к Канье из-за того, как он относился к людям, которых она любит и уважает. Она невероятно старалась создать для детей хорошую ситуацию совместного воспитания. Она не потерпит такого поведения от него ".

Новости о расставании, которое произошло в начале прошлой недели, были объявлены в пятницу. Источник сообщил Yahoo в то время, что это дружеский раскол, поскольку Кардашьян и Дэвидсон разделены жизненными и рабочими обстоятельствами.