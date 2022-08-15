Американский разведчик заявил о новой тактике США в Украине
Бывший служащий американской разведки Скотт Риттер заявил о новой тактике Вашингтона в Украине.
Экс-офицер американской разведки Скотт Риттер 15 августа заявил, что США хочет отвлечь Москву и заставить ее обратить внимание на другие конфликты.
По его словам, Вашингтон может разжигать конфликты в разных регионах с целью усложнить обстановку для Российских Вооруженных сил в Украине.
Он привел пример такой горячей точки в Европе – Косово.
Вашингтон рассчитывает на изменении геополитических планов Москвы в случае изменения обстановки в регионе.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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