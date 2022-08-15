Американский разведчик заявил о новой тактике США в Украине

Бывший служащий американской разведки Скотт Риттер заявил о новой тактике Вашингтона в Украине.

Экс-офицер американской разведки Скотт Риттер 15 августа заявил, что США хочет отвлечь Москву и заставить ее обратить внимание на другие конфликты.

По его словам, Вашингтон может разжигать конфликты в разных регионах с целью усложнить обстановку для Российских Вооруженных сил в Украине.

Он привел пример такой горячей точки в Европе – Косово.

Вашингтон рассчитывает на изменении геополитических планов Москвы в случае изменения обстановки в регионе.