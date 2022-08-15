Адель рассказала, почему осталась жить в Лас-Вегасе

Объявив ранее в этом году о переносе даты своего тура резиденции в Лас-Вегасе в 2022 году, Адель рассказывает о том, что в конечном итоге привело к ее решению: “В этом просто не было души".

Чуть более чем через шесть месяцев после того, как победительница Грэмми объявила, что ей придется отложить даты своего тура в Лас-Вегасе в 2022 году, певица рассказала о закулисных проблемах, которые привели к решению.

"Это был худший момент в моей карьере, безусловно", - сказала она Elle в статье на обложке, опубликованной 15 августа. "Я была так взволнована этими шоу. Это было разрушительно".

Как объяснила певица "Easy on Me", ее шоу не совсем соответствовало тому, что она хотела дать своим поклонникам. "В этом просто не было души", - продолжила она. "Сценическая постановка была неправильной.

Она была очень оторвана от меня и моей группы, и ей не хватало близости. И, возможно, я слишком старался дать ему все это в такой контролируемой среде ".

После объявления об отсрочке в начале этого года 34-летняя актриса сказала, что испытала целый ряд эмоций, но отметила, что это решение было полезным во многих отношениях.

"Первые пару месяцев было очень, очень тяжело", - поделилась она. "Мне было стыдно. Но на самом деле это укрепило мою уверенность в себе, потому что это был очень смелый поступок. И я не думаю, что многие люди сделали бы то, что я сделал. Я очень горжусь собой за то, что отстаиваю свои художественные потребности ".