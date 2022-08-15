Меган Маркл и принц Гарри посетят Великобританию и Германию

Принц Гарри и Маркл в последний раз посещали Великобританию на праздновании платинового юбилея королевы Елизаветы.

Королевская пара "рада" сотрудничать с несколькими благотворительными организациями, "близкими их сердцам", в начале сентября, подтвердил Fox News Digital представитель герцога и герцогини Сассекских.

5 сентября Гарри и Маркл отправятся в северный английский город Манчестер на Всемирный саммит One Young, молодежное лидерское мероприятие с сотнями международных участников со всего мира. Ожидается, что Маркл выступит с основным докладом на церемонии открытия.

Затем они отправятся в Дюссельдорф, Германия, на мероприятие 6 сентября, ведущее обратный отсчет до Игр Непокоренных в следующем году, ежегодного спортивного мероприятия, которое Гарри основал в 2014 году для раненых и больных военнослужащих и женщин.

Затем пара вернется в Лондон на церемонию награждения благотворительной организации WellChild.