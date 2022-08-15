Филиппины планируют купить вертолеты в США после отказа от аналогичной сделки с Россией
Филиппины надеются купить тяжелые вертолеты Chinook в США. Ранее страна отказалась от сделки по покупке таких летательных аппаратов в России из-за опасения санкций.
В июне, за несколько дней до окончания шестилетнего президентского срока Родриго Дутерте, Филиппины отменили сделку по покупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17.
Сумма сделки должна была составить около 227 млн долларов. Официальной причиной отмены была названа ситуация на Украине.
Во время виртуального форума посол в США Мануэль Ромуальдес рассказал об опасениях Филиппин по поводу введения санкций со стороны США и стран Запада.
Посол также отметил, что вертолеты нужны для замены существующего оборудования, которое используется для перемещения войск и обеспечения готовности к стихийным бедствиям.
Он также сообщил, что США готовы заключить сделку на ту же сумму, которую планировалось потратить на российские вертолеты.
Предполагается, что сделка будет включать ремонт, техническое обслуживание и предоставление запчастей.
Сейчас Филиппины ведут переговоры с Россией о возврате авансового платежа в размере 38 млн долларов за вертолеты, поставка которых должна была начаться в ноябре следующего года.
Опубликовано: Светлана Репина
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