Клюква с апельсином: варенье плюс морс в одной баночке

Такой сочный дуэт - идеальное сочетание вкусов. Полезное лакомство обеспечит зимой витаминами, а летом - освежит прохладным напитком.

Ингредиенты

На килограмм клюквы нужно взять 1 апельсин и килограмм сахара

Приготовление

Ягоды перебрать, помыть, прокрутить в мясорубке.

Апельсин промыть, подержать немного в кипятке, порезать дольками. Потом также провернуть через мясорубку прямо с корочками.

К сведению: апельсиновая корочка содержит вещества, понижающие холестерин в крови, в ней также много витаминов.

Далее надо соединить тертую клюкву и тертый апельсин, всыпать в смесь сахар, тщательно перемешать.

И все, полезное и вкусное сырое варенье готово. Его можно разложить по банкам и держать в холодильнике.

Из такого варенья можно летом или в любое время года быстро приготовить вкуснейший морс. Надо лишь взять пару ложечек сладкой смеси и разбавить холодной водой.