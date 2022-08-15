Клюква с апельсином: варенье плюс морс в одной баночке
Такой сочный дуэт - идеальное сочетание вкусов. Полезное лакомство обеспечит зимой витаминами, а летом - освежит прохладным напитком.
Ингредиенты
На килограмм клюквы нужно взять 1 апельсин и килограмм сахара
Приготовление
Ягоды перебрать, помыть, прокрутить в мясорубке.
Апельсин промыть, подержать немного в кипятке, порезать дольками. Потом также провернуть через мясорубку прямо с корочками.
К сведению: апельсиновая корочка содержит вещества, понижающие холестерин в крови, в ней также много витаминов.
Далее надо соединить тертую клюкву и тертый апельсин, всыпать в смесь сахар, тщательно перемешать.
И все, полезное и вкусное сырое варенье готово. Его можно разложить по банкам и держать в холодильнике.
Из такого варенья можно летом или в любое время года быстро приготовить вкуснейший морс. Надо лишь взять пару ложечек сладкой смеси и разбавить холодной водой.
Опубликовано: Храмова Оксана
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