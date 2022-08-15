Немецкий завод начал смешивать американскую нефть с российской

По информации Bloomberg, немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте сейчас смешивает российскую нефть Urals с американской нефтью.

Предприятие частично принадлежит российской «Роснефти». На данный момент около 20% переработки приходится на американское сырье.

Согласно отчету, около 20% того, что перерабатывает завод, — это нефть из США. Поставки импортируются через немецкий порт Росток на побережье Балтийского моря, куда только недавно поступила первая за несколько лет поставка американской нефти.

Поставки нефти из США являются важным фактором для компании Schwedt, которая бизаруется неподалеку от границы с Польшей.

Компания долгое время работала с российской нефтью, поступающей по трубопроводу «Дружба».

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Schwedt столкнется с трудностями при отказе от поставок из России.

Он также говорил о том, что предприятию потребуется дополнительная поддержка со стороны Польши для обеспечения поставок из других стран.

Европа пытается сократить импорт российской нефти, но в начале августа в Евросоюзе активизировались входящие потоки. Это связано с планами по прекращению морских поставок нефти и указывает на сложности с поиском альтернативных вариантов.