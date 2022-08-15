Пленный наёмник Хили рассказал как иностранные бойцы попадают на Украину

Пленённый британский наёмник Дилан Хили на заседании суда в ДНР раскрыл маршрут проникновения «Иностранного легиона» из Европы на Украину.

В понедельник, 15 августа 2022 года, в Верховном суде Донецкой Народной Республике прошло рассмотрение очередного дело о наёмничестве, где подсудимый британец, сражавшийся на украинской стороне, Дилан Хили рассказал о том, как иностранцы попадают на Украину для участия в СВО в рядах ВСУ.

Хилан утверждает, что его путешествие на фронт началось с авиаперелёта из Соединённого Королевства до польского города Краков, откуда он направился в лагерь украинских беженцев, где его успешно завербовали и отправили в город Ямполь Винницкой области Украины для участия в боевых действиях в составе украинского «Иностранного легиона».