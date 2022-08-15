The Guardian: Украине следует ожидать «удара в спину» от западных союзников

Британский ежедневник не исключает, что Украину ожидает «предательство союзников» с наступлением холодов.

Интенсивный рост цен на энергоносители и неспособность правительств противостоять энергетическому кризису из-за антироссийских санкций приведут к предательскому удару по «украинским друзьям», считают обозреватели издания.

При этом США под любым предлогом будет избегать вступления в войну с РФ, а Великобритания, как это уже происходило, спрячется за эти решением Нового Света.

Guardian отмечает, что лидеры ЕС: Германия, Франция и Италия поведут себя, как и другие члены «Большой семерки».

Брюссель будет вынужден надавить на Киев в подписании мирного договора с Россией, чтобы спастись от пагубного влияния введенных антироссийских санкций на экономику Союза.