The Guardian: Украине следует ожидать «удара в спину» от западных союзников
Британский ежедневник не исключает, что Украину ожидает «предательство союзников» с наступлением холодов.
Интенсивный рост цен на энергоносители и неспособность правительств противостоять энергетическому кризису из-за антироссийских санкций приведут к предательскому удару по «украинским друзьям», считают обозреватели издания.
При этом США под любым предлогом будет избегать вступления в войну с РФ, а Великобритания, как это уже происходило, спрячется за эти решением Нового Света.
Guardian отмечает, что лидеры ЕС: Германия, Франция и Италия поведут себя, как и другие члены «Большой семерки».
Брюссель будет вынужден надавить на Киев в подписании мирного договора с Россией, чтобы спастись от пагубного влияния введенных антироссийских санкций на экономику Союза.
Опубликовано: Тарас Медведев
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