ООН ожидают, что население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября
В ООН спрогнозировали, что население людей на Земле достигнет отметки в восемь миллиардов человек 15 ноября.
В понедельник, 15 августа 2022 года, пресс-служба Организации Объединённых Наций подтвердила данные отчёта World Population Prospects, согласно которому население Земли достигнет отметки в восемь миллиардов человек 15 ноября этого года.
Примечательно, что согласно данных Фонда ООН в области народонаселения, популяция людей в мире составила семь миллиардов человек 31 октября 2021 года, а максимальная ожидаемая численность живущих на планете людей, исходя из теории французского исследователя Жана-Ноэля Бирабена, не будет превышать двенадцать миллиардов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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