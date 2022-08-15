ООН ожидают, что население Земли достигнет 8 миллиардов человек к 15 ноября

В ООН спрогнозировали, что население людей на Земле достигнет отметки в восемь миллиардов человек 15 ноября.

В понедельник, 15 августа 2022 года, пресс-служба Организации Объединённых Наций подтвердила данные отчёта World Population Prospects, согласно которому население Земли достигнет отметки в восемь миллиардов человек 15 ноября этого года.

Примечательно, что согласно данных Фонда ООН в области народонаселения, популяция людей в мире составила семь миллиардов человек 31 октября 2021 года, а максимальная ожидаемая численность живущих на планете людей, исходя из теории французского исследователя Жана-Ноэля Бирабена, не будет превышать двенадцать миллиардов.