Филиппины ведут переговоры о покупке американских вертолетов после отказа от сделки с Россией

Филиппины намерены приобрести у Соединенных Штатов тяжеловесные вертолеты "Чинук" после расторжения сделки с Россией.

Всего техники хотят приобрести на сумму 12,7 миллиарда песо (227,35 миллиона долларов), чтобы избежать санкций, заявил в понедельник посол Манилы в Вашингтоне.

В июне, за несколько дней до окончания шестилетнего срока полномочий президента Родриго Дутерте, Филиппины отказались от сделки по покупке 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17 из-за опасений санкций США, связанных с вторжением России в Украину.

Соединенные Штаты готовы заключить сделку на сумму, которую Филиппины собирались потратить на российские вертолеты, сказал Ромуальдес, добавив, что сделка с Вашингтоном, вероятно, будет включать техническое обслуживание, сервис и запчасти.

Филиппины ведут переговоры с Россией о возврате первоначального взноса в размере 38 миллионов долларов за вертолеты, поставка которых должна была начаться в ноябре следующего года, или через 24 месяца после подписания контракта.

Филиппины завершают пятилетнюю модернизацию своей устаревшей военной техники стоимостью 300 миллиардов песо, которая включает в себя военные корабли времен Второй мировой войны и вертолеты, использовавшиеся Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме.

Помимо военных сделок, Филиппины при новом президенте Фердинанде Маркосе-младшем также хотят расширения экономических обменов с Соединенными Штатами, в том числе в области производства, цифровой инфраструктуры и чистой энергетики, включая модульную ядерную энергетику, сказал Ромуальдес.