Цена на газ в Европе взлетела до отметки 2400 долларов за тысячу кубометров
Биржевые котировки на газ в Европе установили очередной рекорд. Впервые цена поднялась до 2400 за тысячу кубометров.
Данные Лондонской фондовой биржи ICE свидетельствуют о том, что впервые с марта цены на газ превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров.
В прошлом году европейский рынок столкнулся с острейшим дефицитом газа. Среди основных причин такого положения эксперты называли низкий уровень заполненности газовых хранилищ, ограниченным предложением основных поставщиков и высоким спросом на газ в странах Азии.
Экспорт российского газа был существенно ограничен сразу после начала специальной операции в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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