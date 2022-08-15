Цена на газ в Европе взлетела до отметки 2400 долларов за тысячу кубометров

Биржевые котировки на газ в Европе установили очередной рекорд. Впервые цена поднялась до 2400 за тысячу кубометров.

Данные Лондонской фондовой биржи ICE свидетельствуют о том, что впервые с марта цены на газ превысили отметку в 2400 долларов за тысячу кубометров.

В прошлом году европейский рынок столкнулся с острейшим дефицитом газа. Среди основных причин такого положения эксперты называли низкий уровень заполненности газовых хранилищ, ограниченным предложением основных поставщиков и высоким спросом на газ в странах Азии.

Экспорт российского газа был существенно ограничен сразу после начала специальной операции в Украине.