Журнал клинических исследований назвал самые нездоровые продукты питания

Некоторые продукты оказывают негативное воздействие на состояние здоровья. В них присутствуют искусственные ингредиенты, нездоровые жиры и консерванты.

Один из таких продуктов – сливки для кофе. В них обычно минимальное количество молока, зато присутствует соевое или рапсовое масло, сахар, а иногда и синтетические добавки.

Пакетированные фруктовые соки не менее опасны, поскольку содержат большое количество сахара или фруктозы, кукурузного сиропа и совсем не содержат клетчатки.

Диетические газированные напитки не способствуют похудению. Подсластители вредны для здоровья, перегружают печень и ускоряют отложение жира.

Продукты, жареные на растительном масле, содержат большое количество жира и калорий, а также компонентов, вызывающих воспаление. Колбаса и бекон, приготовленные при высокой температуре, полны нитритов и нитратов.

Десерты в ресторане опасны не только высокой калорийностью и жирностью. Как правило, их порции достаточно большие, к тому же в них содержится огромное количество натрия.

Белый сахар повышает риск развития сахарного диабета, сердечных и многих других заболеваний. А сахарная глазурь для тортов содержит еще и канцерогены вместе с красителями.

В большом количестве сахар присутствует и в некоторых продуктах, которые считаются «здоровым». Это, например, готовые смузи в бутылках.

В мясе, приготовленном на гриле, нет ничего плохого. Исключение – обугленная корочка, насыщенная канцерогенами, которые повышают риск развития рака.