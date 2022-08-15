Журнал клинических исследований назвал самые нездоровые продукты питания
Некоторые продукты оказывают негативное воздействие на состояние здоровья. В них присутствуют искусственные ингредиенты, нездоровые жиры и консерванты.
Один из таких продуктов – сливки для кофе. В них обычно минимальное количество молока, зато присутствует соевое или рапсовое масло, сахар, а иногда и синтетические добавки.
Пакетированные фруктовые соки не менее опасны, поскольку содержат большое количество сахара или фруктозы, кукурузного сиропа и совсем не содержат клетчатки.
Диетические газированные напитки не способствуют похудению. Подсластители вредны для здоровья, перегружают печень и ускоряют отложение жира.
Продукты, жареные на растительном масле, содержат большое количество жира и калорий, а также компонентов, вызывающих воспаление. Колбаса и бекон, приготовленные при высокой температуре, полны нитритов и нитратов.
Десерты в ресторане опасны не только высокой калорийностью и жирностью. Как правило, их порции достаточно большие, к тому же в них содержится огромное количество натрия.
Белый сахар повышает риск развития сахарного диабета, сердечных и многих других заболеваний. А сахарная глазурь для тортов содержит еще и канцерогены вместе с красителями.
В большом количестве сахар присутствует и в некоторых продуктах, которые считаются «здоровым». Это, например, готовые смузи в бутылках.
В мясе, приготовленном на гриле, нет ничего плохого. Исключение – обугленная корочка, насыщенная канцерогенами, которые повышают риск развития рака.
Опубликовано: Светлана Репина
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