Британская военная школа: как учат украинских военнослужащих

Британские инструкторы проводят сокращенную версию пехотной подготовки британской армии для украинских военнослужащих.

Несколько недель назад Сергей был бизнес-аналитиком в IT-компании. Захар был инженером-строителем. Теперь они солдаты, готовящиеся освободить Украину от российского вторжения, но делают это на расстоянии более 1000 миль (1600 километров) в Великобритании.

Они входят в число нескольких сотен украинских новобранцев, проходящих интенсивную пехотную подготовку на армейской базе на юго-востоке Англии.

В то время как украинцы практикуются в уборке домов под грохот выстрелов и дымовые шашки на макете города, где британские солдаты когда-то тренировались для операций в Северной Ирландии, они думают о том, чтобы изгнать российские войска с улиц своих собственных городов.

Охватывая вопросы обращения с оружием, оказания первой помощи, тактики патрулирования и права конфликта.

Цель состоит в том, чтобы за считанные недели превратить необученных новобранцев в готовых к бою солдат. Первая партия прибыла в прошлом месяце и уже отправлена обратно для пополнения истощенных украинских подразделений.

В учебной миссии, которая проходит на четырех базах по всей Великобритании, задействовано более 1000 британских военнослужащих.

Другие страны также направляют инструкторов, в том числе Канада, Нидерланды, Новая Зеландия и страны Северной Европы.

Великобритания отправляет украинцев домой с новой униформой, бронежилетами, шлемами и другим снаряжением, что является частью военной помощи Великобритании стране в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов), которая также включает в себя противотанковые ракеты и современные системы запуска ракет.