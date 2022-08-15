Глава Минобороны России обсудил ситуацию на ЗАЭС с генсеком ООН

Сергей Шойгу и Антониу Гуттериш обменялись мнениями по насущным проблемам, возникшим в ходе СВО на Украине.

Центральным вопросом диалога стала ситуация на Запорожской АЭС, которая в понедельник вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Отметим, что Россия всячески способствует прибытию инспекции МАГАТЭ на этот объект, который обеспечивает 50% атомной энергетики в системе Украины.

Кроме того, в ходе беседы, были затронуты позиции сторон по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении удара по СИЗО в Еленовке.

Немаловажным для российской стороны стал и вопрос по упрощению экспорта российского продовольствия и средств ухода за растениями на международные рынки. Первоначально он был основным условием участия России в международном гуманитарном проекте по деблокаде экспорта украинского зерна из черноморских портов.