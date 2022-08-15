Норвегия не готова расширить поставки газа в Германию

По словам премьер-министра Йонаса Гара Стере, у Норвегии в настоящее время нет возможности расширить поставки газа в Германию и Европу.

«Норвегия поставляет самое большее, что мы можем поставить», — сказал Стор в Осло после встречи с Олафом Шольцем.

Поставки газа из Норвегии в Германию, по оценке аналитиков, увеличились на десять процентов.

Норвежское правительство также не готово взять на себя обязательства на безопасное расширение поставок.

«Мы не можем принимать политические решения, мы стараемся сделать больше чем можем», — заявили в Осло.

Для увеличения добычи необходимо будет освоить новые газовые месторождения, отметили в правительстве Норвегии.