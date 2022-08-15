Глава JPMorgan говорит, что у Китая большие проблемы и призывает США занять жесткую позицию

Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что Китай сталкивается с серьезными проблемами в отношении потребления энергии и продуктов питания.

По его словам, Китай гораздо больше зависит от импорта, чем США, поскольку Пекину не хватает еды и энергии. Но все это есть у США.

Аналитик уточнил, что Китай использует 14 млн баррелей нефти в день, из которых импортирует 10 или 11. по трубопроводу или по морю.

Даймон сказал, что вместо того, чтобы пытаться ослабить напряженность в отношениях с Китаем, правительство США должно занять жесткую позицию.

По мнению главы JPMorgan, Соединенным Штатам нужно действовать так же, как это делает Китай в Африке и Азии, чтобы занять лидирующую позицию.

Даймон добавил, что США потеряют важные торговые возможности, если сейчас не окажут геополитическое давление на Китай.

Даймон также сообщил клиентам, что США может ожидать продолжительный экономический спад, который будет хуже, чем рецессия.

При этом он не считает, что предстоящие промежуточные выборы изменят состояние американской экономики в краткосрочной перспективе.