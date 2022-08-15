Шольц о запрете россиянам виз в ЕС: это война Путина, а не русского народа

Олаф Шольц выступил с заявлением, что он считает неприемлемым запрет выезда российских граждан в страны Евросоюза, т.к. это конфликт Путина, а не российских людей.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал категорический отказ о запрете гражданам России шенгенских виз.

По словам канцлера Германии, то, что происходит на Украине должно касаться Путина, а не народа, поэтому это считается несправедливым решением. Так прокомментировал канцлер Германии на собрании Северного совета в Осло в понедельник.

Этими словами Шольц ясно дал понять, что Германия будет выступать против этого решения, которое касается всех россиян.

Несмотря на это канцлер подчеркнул, что он все также поддерживает Евросоюз по поводу санкций, и наказанием тех лиц, которые причастны к данным военным действиям на Украине.

“Все остается в силе и мы будем далее осуществлять это”, – заключил премьер-министр.

Сейчас Германия старается занимать более четкие позиции, т.к. критически нуждается в газе на зимний период, поэтому они не могут до конца перекрывать кислород России.