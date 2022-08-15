Илон Маск пытается найти единомышленников в Китае
Официальное издание Администрации киберпространства Китая опубликовало статью, написанную Илоном Маском. Агентство следит за безопасностью данных компаний и работает с другими государственными органами над цензурой онлайн-контента.
Маск изложил свое видение того, как технологии могут обеспечить будущее человечества, во многом повторив смысл работ Марка Цукерберга из Meta Platforms Inc. и Сундара Пичаи из Alphabet Inc. в прошлые годы.
Руководитель отдела исследований технической политики в Trivium China Кендра Шефер говорит, что Илон Маск пытается идти по тому же пути, что ранее Цукерберг и Пичаи, но ситуация изменилась.
По ее словам, технические руководители, пытающиеся поддерживать здоровые отношения в Китае, все чаще видят, что это решение не может быть принято ими из-за китайских правил или требований правительства США.
Макс пишет, что хочет сделать все возможное, чтобы максимально использовать технологии для достижения лучшего будущего для человечества.
Обращаясь к «китайским друзьям», миллиардер рассказывает о своем бизнесе, в том числе Neuralink Corp., которая работает над интерфейсами мозг-машины, и гуманоидного бота Tesla.
Он также описывает миссию Space Exploration Technologies Corp. по созданию автономного города на Марсе и выражает надежду на то, что человечеству удастся перейти к устойчивой энергетике.
Маск приветствует больше китайских партнеров-единомышленников, которые присоединятся к изучению чистой энергии, искусственного интеллекта, сотрудничества человека и машины и освоении космоса, чтобы создать будущее, которого стоит ждать.
Опубликовано: Светлана Репина
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