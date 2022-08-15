Индия собирается войти в список развитых стран за 25 лет

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в обращении к национальному дню заявил, что Индия будет стремиться стать развитой страной в течение 25 лет.

Выступая в Красном форте XVII века в Дели по случаю 75-летия независимости Индии от британского колониального правления, Моди призвал молодежь вкладывать силы в развитие страны.

71-летний Моди в тюрбане цветов индийского флага произнес речь продолжительностью 75 минут на хинди.

Всемирный банк в настоящее время классифицирует Индию как страну с доходом ниже среднего. К этой категории относятся государства с валовым национальным доходом на душу населения от 1086 до 4255 долларов.

В странах с высоким уровнем доходов, таких как США, доход на душу населения составляет 13 205 долларов США и более.

Индия является шестой по величине экономикой в мире, и ожидается, что в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2023 года, ее рост составит более 7%, что является самым быстрым темпом роста среди крупных экономик.

Многие эксперты говорят, что экономика Индии может вырасти и стать третьей по величине в мире к 2050 году после США и Китая.

Такие страны, как Соединенные Штаты, уже рассматривают Индию как будущего претендента на доминирующее влияние Китая в Азии и за ее пределами.

Президент США Джо Байден поздравил Индию с национальным праздником и сказал, что Соединенные Штаты и Индия являются незаменимыми партнерами, которые продолжат совместную работу для решения глобальных проблем в предстоящие годы.