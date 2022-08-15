В Германии с октября вводится дополнительный налог на газ

Правительство Германии заявило, что домохозяйствам придется нести дополнительные ежегодные расходы в размере около 290 евро на оплату природного газа.

С октября потребители должны будут платить за природный газ дополнительно 2,419 евроцента за киловатт-час.

Министр экономики Роберт Хабек заявил, что налог является следствием искусственной нехватки энергии, вызванной Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что правительство работает над компенсационным пакетом для потребителей.

Цены на электроэнергию в Германии поднялись до рекордного уровня на фоне растущих опасений, что этой зимой в регионе может возникнуть проблема с выработкой достаточного количества электроэнергии.

Хабек сказал, что сбор, который продлится до 1 апреля 2024 года, будет стоить средней семье в одиночку около 97 евро в год, пара будет платить примерно на 194 евро больше, а семья из 4 человек понесет дополнительные расходы в размере около 290 евро.

Это позволит коммунальным предприятиям компенсировать расходы на компенсацию недостающих поставок из России с начала четвертого квартала.

Uniper, крупнейший покупатель российского газа в Германии, рассчитывает на сбор, который поможет ей укрепить свои финансы после того, как компания подписала договор о финансовой помощи от правительства.

Энергетические компании просят правительство поднять цены для потребителей, чтобы избежать эффекта домино в секторе.