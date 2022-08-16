Сын Есенина Константин воевал на фронте и писал книги о футболе

Константин Есенин был сыном поэта и известной актрисы Зинаиды Райх. Он родился в 1920 году, но вскоре его родители развелись. И мальчик, и его мама тяжело болели.

В детстве мальчик практически не видело отца. Но его вместе с сестрой воспитывал новый возлюбленный Зинаиды – Всеволод Мейерхольд. 

Он умер практически одновременно с супругой, а юный Костя оказался в комнате коммуналки.

Потом парень ушел на фронт, но перед этим передал последней жене Есенина все документы, которые были связаны с поэтом. 

В 1941 году он начал воевать добровольцем, а к концу войны в его подчинении была целая рота. 

Константин неоднократно был ранен, он получил несколько высоких наград, а после войны еще трижды женился. У него родилась дочь.

Он отучился на строителя, принимал участие в возведении стадиона «Лужники», увлекался футболом и работал в спортивных газетах. 

Он придумывал всевозможные футбольные рейтинги и конкурсы, написал несколько книг о футболе и воспоминания об отце. 

25 апреля 1986 года Константин умер.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 





 

 

 

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