Агрономы рассказали, почему стоит посадить фацелию на своем участке

Фацелия красиво цветет, украшает участок и привлекает на участок опылителей. Но больше всего это растение интересует садоводов в качестве сидерата.

Растение положительно влияет на структуру почвы, разрыхляет ее, делает легкой. При этом оно обогащает землю калием и азотом, снижает кислотность.

У фацелии есть гербицидные свойства, поэтому она подавляет рост сорняков. У нее нет общих болезней с огородными культурами, в отличие от белой горчицы и других сидератов.

Фацелия устойчива к холодам, ее можно высевать и ранней весной, и поздней осенью. Растение можно посадить несколько раз в течение сезона, а потом заделать в грунт.

Но для этого нужно скосить растение еще до того, как оно начнет зацветать. Перед заделкой в почву его подсушивают, чтобы избежать загнивания.

Последний посев фацелии уже не скашивают, оставляют на грядках на зиму. Она будет задерживать снег, чтобы земля насыщалась влагой. Весной ее можно будет собрать граблями.

Если фацелию высаживают в качестве медоноса, ее также не скашивают. Растение можно сажать не только как сидерат, но и засевать им междурядья грядок, на которых посажены корнеплоды.

Семена фацелии перед посадкой лучше смешать с песком, чтобы равномерно распределить их по поверхности грунта.