Фермеры объяснили, можно ли убирать картофель, если пожелтела ботва

По ботве картофеля всегда можно определить состояние его плодов. Если листья желтеют раньше времени, это указывает на проблемы, из-за которых можно лишиться урожая.

В июне нижние листья картофеля могут пожелтеть из-за резких перепадов температур или длительных дождей, а также из-за обильного полива или болезней.

В июле пожелтение может сопровождаться появлением черных пятен из-за нематоды. Для профилактики после уборки урожая нужно высевать сидераты, а при посадке картофеля вносить в лунки луковую шелуху.

Если ботва желтеет ближе к концу лета, многие огородники воспринимают это как сигнал к началу уборки урожая.

Считается, что в такой ситуации картофель уже перестает расти. Поскольку к клубням не поступает питание из-за отсутствия фотосинтеза в листьях.

На самом деле пожелтение ботвы может говорить о созревании картофеля или о начли заболеваний. В первом случае действительно пора убирать урожай.

Во втором нужно принимать срочные меры, чтобы болезнь не поразила клубни. Выкапывать картофель слишком рано нежелательно.

Если кожура клубней еще не до конца сформирована, ее очень легко повредить. А это значит, что картофель не будет долго храниться.

После того, как ботва пожелтела и полегла, нужно подождать пару недель, чтобы кожура уплотнилась, и только после этого собирать урожай.