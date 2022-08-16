Фермеры рассказали, почему зацветает брокколи и как это предотвратить

Брокколи – очень полезное, но достаточно сложное для выращивания растение. Важное условие – своевременно убирать урожай, иначе капуста начинает цвести.

Брокколи цветет вместо завязывания кочанов при неправильном поливе. Воду нужно лить под корень, еще лучше использовать метод дождевания. В жаркую погоду полив нужен ежедневно, в остальные дни – трижды в неделю.

После полива необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, а также регулярно рыхлить землю.

Цветение бывает связано с избыточными или недостаточными подкормками. Это касается, в первую очередь, внесения удобрений перед созреванием капусты.

В жару брокколи тоже может зацвести. Чтобы этого не произошло, растение необходимо притенять, время от времени обрызгивать водой.

Такая проблема возникает, когда растению не хватает света. Именно поэтому сажать брокколи нужно на хорошо освещенных местах.

Если цветения избежать не удалось, нужно обрезать головку. Тогда вилки созреют на боковых побегах растения.

Брокколи в этом случае рекомендуется поливать настоем крапивы, раствором дрожжей, опрыскивать раствором борной кислоты.