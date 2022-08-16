Огородники объяснили, как правильно хранить урожай свеклы

Для каждого огородника важно не только вырастить хороший урожай свеклы, но и сохранить его. Больше всего для этой цели подходит погреб на даче или в частном доме.

При соблюдении некоторых условий свекла будет храниться всю зиму и весну. Но далеко не все сорта подходят для длительного хранения, это нужно учитывать при выборе посадочного материала.

Очень важно правильно собирать урожай. Это необходимо сделать до первых заморозков и только в сухую погоду.

Свеклу аккуратно выбирают вилами, не прокалывая ее. Если корнеплод поврежден, его придется использовать сразу же.

Погреб необходимо предварительно очистить и продезинфицировать. В нем должна поддерживаться прохлада, влажность должна составлять 90-92%.

После сбора корнеплодов их просушивают на солнце, сортируют, аккуратно стряхивают с них землю и срезают ботву так, чтобы остался только 1 см.

Свеклу можно сложить в ящики с отверстиями для вентиляции, разложить поверх картофеля, упаковать в полиэтиленовые мешки и проделать в них отверстия.

Можно и просто разложить корнеплоды на полках, подстелив под них солому. Сверху их необходимо накрыть мешковиной.