Огородники объяснили, как правильно хранить урожай свеклы
Для каждого огородника важно не только вырастить хороший урожай свеклы, но и сохранить его. Больше всего для этой цели подходит погреб на даче или в частном доме.
При соблюдении некоторых условий свекла будет храниться всю зиму и весну. Но далеко не все сорта подходят для длительного хранения, это нужно учитывать при выборе посадочного материала.
Очень важно правильно собирать урожай. Это необходимо сделать до первых заморозков и только в сухую погоду.
Свеклу аккуратно выбирают вилами, не прокалывая ее. Если корнеплод поврежден, его придется использовать сразу же.
Погреб необходимо предварительно очистить и продезинфицировать. В нем должна поддерживаться прохлада, влажность должна составлять 90-92%.
После сбора корнеплодов их просушивают на солнце, сортируют, аккуратно стряхивают с них землю и срезают ботву так, чтобы остался только 1 см.
Свеклу можно сложить в ящики с отверстиями для вентиляции, разложить поверх картофеля, упаковать в полиэтиленовые мешки и проделать в них отверстия.
Можно и просто разложить корнеплоды на полках, подстелив под них солому. Сверху их необходимо накрыть мешковиной.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Фермеры объяснили, можно ли убирать картофель, если пожелтела ботва
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Агрономы рассказали, почему стоит посадить фацелию на своем участке
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации