Посольство России в Вашингтоне обвинило США в создании рисков ядерной войны

Пресс-служба российского посольства в Вашингтоне обозначило позицию дипломатов в РФ в отношении внешнеполитического поведения США.

Во вторник посольство России в Вашингтоне опубликовало пресс-релиз, в рамках которого подвергло жёсткой критике внешнюю политику США в отношении других государств.

По мнению российских дипломатов в Вашингтоне, правительство США сознательно игнорирует национальные интересы большинства стран мира, в том числе России.

Также в посольстве РФ сообщили, что действия Вашингтона в отношении Украины могут повлечь за собой опасные последствия в виде ядерной войны между Россией и США.