Посольство России в Вашингтоне обвинило США в создании рисков ядерной войны
Пресс-служба российского посольства в Вашингтоне обозначило позицию дипломатов в РФ в отношении внешнеполитического поведения США.
Во вторник посольство России в Вашингтоне опубликовало пресс-релиз, в рамках которого подвергло жёсткой критике внешнюю политику США в отношении других государств.
По мнению российских дипломатов в Вашингтоне, правительство США сознательно игнорирует национальные интересы большинства стран мира, в том числе России.
Также в посольстве РФ сообщили, что действия Вашингтона в отношении Украины могут повлечь за собой опасные последствия в виде ядерной войны между Россией и США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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