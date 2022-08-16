Путин: желающие «отменить Россию» не выучили уроки истории

Владимир Путин высказался о попытках коллективного Запада "отменить" Россию и её культуру.

16 августа Владимир Путин обратился по видеосвязи к участникам культурного фестиваля "Таврида.АРТ", который проходит в бухте Каспель крымского полуострова и является уже четвёртым подобным мероприятием.

По словам Путина, западные политики пытаются "отменить Россию" и российскую культуру, однако это фактически невозможно, о чём свидетельствует многолетняя практика существования русских людей. Также Владимир Путин посоветовал недругам РФ выучить уроки истории.

Завершая своё выступление, Путин подчеркнул, что историю всегда творили смелые и решительные люди, которые в состоянии заботиться о своём отечестве и благосостоянии сограждан.