Адвокаты Ассанжа подали жалобу в суд на ЦРУ и Майка Помпео

Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали иск на ЦРУ и его бывшего директора Майка Помпео, которых они обвиняют в том, что они записали их разговоры и скопировали содержимое их телефонов и компьютеров.

Адвокаты и два журналиста, присоединившиеся к жалобе, все являются американцами и утверждают, что спецслужбы нарушили их конституционное право на неприкосновенность частной жизни.

Они утверждают, что ЦРУ работало с охранной компанией, нанятой посольством Эквадора в Лондоне, где тогда укрылся Джулиан Ассанж, чтобы шпионить за основателем WikiLeaks, его адвокатами, журналистами и другими людьми, с которыми он встречался.

Джулиану Ассанжу грозит экстрадиция из Великобритании в США, где его обвиняют в публикации в 2010 году дипломатических телеграмм, касающихся войн в Афганистане и Ираке.