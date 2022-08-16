Адвокаты Ассанжа подали жалобу в суд на ЦРУ и Майка Помпео
Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подали иск на ЦРУ и его бывшего директора Майка Помпео, которых они обвиняют в том, что они записали их разговоры и скопировали содержимое их телефонов и компьютеров.
Адвокаты и два журналиста, присоединившиеся к жалобе, все являются американцами и утверждают, что спецслужбы нарушили их конституционное право на неприкосновенность частной жизни.
Они утверждают, что ЦРУ работало с охранной компанией, нанятой посольством Эквадора в Лондоне, где тогда укрылся Джулиан Ассанж, чтобы шпионить за основателем WikiLeaks, его адвокатами, журналистами и другими людьми, с которыми он встречался.
Джулиану Ассанжу грозит экстрадиция из Великобритании в США, где его обвиняют в публикации в 2010 году дипломатических телеграмм, касающихся войн в Афганистане и Ираке.
Опубликовано: Тарас Медведев
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