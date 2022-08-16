Пекин призвал упрямых сторонников Тайваня “одуматься”, иначе будет наказание
Пекин пригрозил сторонников Тайваня, чтобы те одумались, в противном случае их ждет неминуемое наказание.
Такое заявление сделал чиновник ЦК Китая по делам Тайваня. Сейчас самое главное для Китая купировать проблему с мятежниками, чтобы все встало на прежнее русло.
“Свобода Тайваня - это лишь историческая ошибка, которая приведет их в тупик. На самом деле сейчас важно чтобы не нарушался закон и люди подумали о своей степени ответственности и за свою жизнь в том числе. Сегодня искусственный подъем Тайваня с помощью США - это вопиющее нарушение для Китая, которое должно быть наказано по всей строгости закона”, – заявил на Центральном канале Китая представитель Канцелярии.
Пекин твердо намерен осуществить свои планы по поводу Тайваня, которые помогут встать на защиту целостности страны и защиты национального суверенитета.
Опубликовано: Силивончик Алина
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