Китай ввел санкции против семи политиков из Тайваня
Китай начинает вводить санкции на ответные действия Тайваня, за то, что те приняли Нэнси Пелоси у себя на острове, тем самым нарушив китайский закон.
Китай ввел ряд санкций для семи политических деятелей из Тайваня. Основная причина участие в сепаратизме, а также поддержка суверенитета и независимости острова. Такую информацию по Центральным новостям объявило правительство Китая. Согласно поставленным санкциям им нельзя въезжать в материковый Китай.
Лицами, попавшими под санкции, стали власти Тайваня, а также те лица, которые участвовали в формировании встречи с Нэнси Пелоси.
Сейчас США активно продвигается и старается навещать Тайвань как можно чаще, давая надежду на то, что они являются самостоятельным государством, тем самым разжигая оппозиционные настроения граждан. Китай в свою очередь не намерен отступать и сказал, что будет действовать со стороны силы и ума.
А Вашингтон тем временем обсуждает региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Опубликовано: Силивончик Алина
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