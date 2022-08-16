Китай ввел санкции против семи политиков из Тайваня

Китай начинает вводить санкции на ответные действия Тайваня, за то, что те приняли Нэнси Пелоси у себя на острове, тем самым нарушив китайский закон.

Китай ввел ряд санкций для семи политических деятелей из Тайваня. Основная причина участие в сепаратизме, а также поддержка суверенитета и независимости острова. Такую информацию по Центральным новостям объявило правительство Китая. Согласно поставленным санкциям им нельзя въезжать в материковый Китай.

Лицами, попавшими под санкции, стали власти Тайваня, а также те лица, которые участвовали в формировании встречи с Нэнси Пелоси.

Сейчас США активно продвигается и старается навещать Тайвань как можно чаще, давая надежду на то, что они являются самостоятельным государством, тем самым разжигая оппозиционные настроения граждан. Китай в свою очередь не намерен отступать и сказал, что будет действовать со стороны силы и ума.

А Вашингтон тем временем обсуждает региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.