В случае, если НАТО сделает налет на Крым, то Россия обещает обстрелять Лондон.

Такие слова прозвучали на с китайского обозревателя в ответ на агрессию.

“В случае, если НАТО посмеет осуществить нападение на Крым, ответ будет незамедлительным. это будет звучать как объявление войны. Москва незамедлительно выпустит ракеты по Лондону в знак своего гнева”, – написал писатель.

Также он сказал, что США стараются заблокировать все возможные дружеские соглашения, которые были установлены с Украиной. Европа уже не может решать конструктивно проблемы между двумя странами как прежде, т.к. ей мешают Западные страны. Теперь Европейские страны стараются наладить проблемы у себя за счет России.

Рост стоимости на нефть, инфляция, экономический крах - это еще не самое страшное, что может ждать людей. Запад уже не может решить эти проблемы, однако он активно провоцирует других - этому немедленно должен быть конец.