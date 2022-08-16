Bloomberg: Россия нанесет удар по Лондону в случае атаки НАТО на Крым
В случае, если НАТО сделает налет на Крым, то Россия обещает обстрелять Лондон.
Такие слова прозвучали на с китайского обозревателя в ответ на агрессию.
“В случае, если НАТО посмеет осуществить нападение на Крым, ответ будет незамедлительным. это будет звучать как объявление войны. Москва незамедлительно выпустит ракеты по Лондону в знак своего гнева”, – написал писатель.
Также он сказал, что США стараются заблокировать все возможные дружеские соглашения, которые были установлены с Украиной. Европа уже не может решать конструктивно проблемы между двумя странами как прежде, т.к. ей мешают Западные страны. Теперь Европейские страны стараются наладить проблемы у себя за счет России.
Рост стоимости на нефть, инфляция, экономический крах - это еще не самое страшное, что может ждать людей. Запад уже не может решить эти проблемы, однако он активно провоцирует других - этому немедленно должен быть конец.
Опубликовано: Силивончик Алина
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