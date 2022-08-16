Global Times заявили, что ультиматум Путина и действия США ударили по курсу доллара
Издание Global Times заявило, что требование платить за газ в рублях и санкции США привели к падению курса доллара.
Китайское издание Global Times 16 августа высказалось по поводу падения курса доллара и причин.
Оно называет ультиматум российских властей об оплате за энергоресурсы в рублях смелой мерой.
По мнению Global Times, оно снизило влияние санкций и укрепило российский рубль.
Global Times Американские власти допустили ошибки, заморозив российские активы, неверный курс кредитно-финансовый курс.
Многие страны стали отворачиваться от США и диверсифицируют свои резервные активы.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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