Издание Global Times заявило, что требование платить за газ в рублях и санкции США привели к падению курса доллара.

Китайское издание Global Times 16 августа высказалось по поводу падения курса доллара и причин.

Оно называет ультиматум российских властей об оплате за энергоресурсы в рублях смелой мерой.

По мнению Global Times, оно снизило влияние санкций и укрепило российский рубль.

Global Times Американские власти допустили ошибки, заморозив российские активы, неверный курс кредитно-финансовый курс.

Многие страны стали отворачиваться от США и диверсифицируют свои резервные активы.