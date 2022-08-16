В Крыму взорвались боеприпасы на складе хранения в районе Майского

Минобороны РФ подтвердило, что на севере Крыма в результате детонации боеприпасов случился пожар, пострадавших нет.

Во вторник, 16 августа 2022 года, пресс-служба российского оборонного ведомства заявила, что в результате детонации боеприпасов хранящихся на складе близ села Майское в Джанкойском районе возник пожар.

Отмечается, что на место оперативно прибыли компетентные органы, в настоящее время основные силы брошены на тушение пожара, серьёзно пострадавших в результате случившегося нет.