Совфед России рассказал, когда закончится спецоперация в Украине

Совет Федерации России рассказал, по достижении какой границы закончится спецоперация в Украине.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров 16 августа сказал, что спецоперация России закончится на западных границах Украины.

По мнению Джабарова, все регионы Украины, которые не будут заняты РФ, останутся «анти-Россией».

В такие регионы НАТО будет и дальше поставлять смертельное оружие, из которого будет вестись огонь по Российским территориям.

По его мнению, из таких регионов будут направляться диверсионные группы.