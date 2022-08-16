Reuters: завоевание США Афганистана привело к катастрофе

Разъединение привело к катастрофе: тысячи людей, которые отчаянно хотели уехать, заблокировали аэропорт в Кабуле или перекрыли дороги, ведущие к границе.

Год назад на этой неделе западные вооруженные силы находились в процессе вывода из Афганистана, спустя 20 лет после того, как они были развернуты в ответ на нападения 11 сентября на Америку.

Решение президента Джо Байдена вывести все американские войска не оставило другим странам НАТО, в частности Великобритании, иного выбора, кроме как последовать его примеру.В течение нескольких часов после объявления о выводе войск талибы вернули контроль над Кабулом.

Их быстрое завоевание Афганистана стало внешнеполитической катастрофой наравне с Суэцким каналом. Но те, кто говорил, что альтернативы нет, предлагали утешительную оценку того, что талибы изменились за время своего пребывания в изгнании. Они больше не были фундаменталистским движением, которое принимало лагеря подготовки террористов "Аль-Каиды", но были более открытыми и терпимыми, особенно по отношению к женщинам