Почему маниакальная фобия чистоты преследовала Маяковского всю жизнь

Сегодня мания великого поэта нашла бы научное объяснение и ему поставили бы диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство».

Легендарный советский поэт прославился не только стихами. Современники отмечали его особое отношение к чистоте и страшную боязнь грязи. Известна история о том, как литератор едва не опоздал на поезд из-за того, что наводил порядок в своей чистой комнате.

Исследователи считают, что следствием все того же обсессивно-компульсивного расстройства у Маяковского была игромания.

Если опираться не теорию Фрейда, то все страхи берут свое начало в детстве. У Маяковского, когда он был 12-летним подростком, случилась одна из самых серьезных трагедий в жизни.

Зимой 1906 года отец поэта, Владимир Константинович Маяковский, сшивая бумаги, укололся ржавой иголкой. Случилось заражение крови - отец литератора умер буквально через неделю.

Это происшествие наложило отпечаток на всю жизнь его сына. По мнению исследователей, это только высвободило невроз Владимира-младшего, и стало его катализатором.

Именно с юности у него началась мания чистоты. Маяковский носил носовые платки, чтобы открывать двери, а также носил личную мыльницу. И постоянно наводил порядок в своей и без того сверкающей чистотой комнате. Однако эти особенности не помешали ему стать великим поэтом 20 века.