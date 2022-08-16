Лариса Гузеева будет новой ведущей шоу «Голос 60+» вместо Дмитрия Нагиева

Дмитрий Нагиев решил взять «творческую паузу». Вместо него шоу будет вести Лариса Гузеева.

Пресс-служба первого канала сообщила, что ведущий шоу «Голос 60+» Дмитрий Нагиев решил взять творческую паузу.

"Несколько сезонов назад мы с Дмитрием решили, что после десяти лет он возьмёт творческую паузу. Прошлогоднее шоу было десятым, юбилейным. Значит пришло время перемен", — рассказал Михаил Аксюта, продюсер первого канала.

Кроме того Аксюта сообщил, что новый сезон откроет конкурс для старшего поколения и было принято решение пригласить в качестве его ведущей одну из ярких звёзд телевидения, несравненную Ларису Гузееву.