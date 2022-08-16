Принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд инвестировал $500 млн в российскую нефтегазовую отрасль

Принц из Саудовской Аравии инвестировал более 500млн долларов на покупку американских депозитарных расписок Газпрома, Лукойла и Роснфти.

Компания Kingdom Holding, руководителем которой является принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, несмотря на внешнеполитические отношения вложил за первое полугодие $526 млн.

И хотя эту ситуацию многие политики охарактеризовывают двояко, но все-таки это больше неплохой признак.

Что же было куплено? Американские депозитарные расписки «Газпрома» — на $365 млн, ЛУКОЙЛа — на $109 млн, «Роснефти» — на $52 млн. И как показывает практика последних месяцев это еще не предел.

Вера в развитие нефтевой отрасли в России - еще одна ступень, кооторая делает Россию победителем среди других стран.

Это одна из самых крупных сумм за последнее время, что можно назвать первым шагом в восстановлении экономического баланса в России.