Принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд инвестировал $500 млн в российскую нефтегазовую отрасль
Принц из Саудовской Аравии инвестировал более 500млн долларов на покупку американских депозитарных расписок Газпрома, Лукойла и Роснфти.
Компания Kingdom Holding, руководителем которой является принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, несмотря на внешнеполитические отношения вложил за первое полугодие $526 млн.
И хотя эту ситуацию многие политики охарактеризовывают двояко, но все-таки это больше неплохой признак.
Что же было куплено? Американские депозитарные расписки «Газпрома» — на $365 млн, ЛУКОЙЛа — на $109 млн, «Роснефти» — на $52 млн. И как показывает практика последних месяцев это еще не предел.
Вера в развитие нефтевой отрасли в России - еще одна ступень, кооторая делает Россию победителем среди других стран.
Это одна из самых крупных сумм за последнее время, что можно назвать первым шагом в восстановлении экономического баланса в России.
Опубликовано: Силивончик Алина
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