В районе села Майское на севере Крыма взорвался склад с боеприпасами

В Министерстве обороны России сообщили о взрыве на складе боеприпасов в районе села Майское. Идёт эвакуация жителей.

ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщает об эвакуации жителей села Майское и его окрестностей из-за взрывов на складе боеприпасов. На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это бывшая ферма. Её военные использовали под склад. Детонация боеприпасов", — сообщили в администрации района.

Комментируя ситуацию представитель администрации рассказал, что многие жители села Майское выехали на своих машинах. Тех у кого нет такой возможности власти эвакуируют на автобусах.