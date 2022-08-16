В районе села Майское на севере Крыма взорвался склад с боеприпасами
В Министерстве обороны России сообщили о взрыве на складе боеприпасов в районе села Майское. Идёт эвакуация жителей.
ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщает об эвакуации жителей села Майское и его окрестностей из-за взрывов на складе боеприпасов. На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это бывшая ферма. Её военные использовали под склад. Детонация боеприпасов", — сообщили в администрации района.
Комментируя ситуацию представитель администрации рассказал, что многие жители села Майское выехали на своих машинах. Тех у кого нет такой возможности власти эвакуируют на автобусах.
Опубликовано: Максим Алексеев
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