В районе села Майское на севере Крыма взорвался склад с боеприпасами

В Министерстве обороны России сообщили о взрыве на складе боеприпасов в районе села Майское. Идёт эвакуация жителей.

ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщает об эвакуации жителей села Майское и его окрестностей из-за взрывов на складе боеприпасов. На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. 

"Это бывшая ферма. Её военные использовали под склад. Детонация боеприпасов", — сообщили в администрации района. 

Комментируя ситуацию представитель администрации рассказал, что многие жители села Майское выехали на своих машинах. Тех у кого нет такой возможности власти эвакуируют на автобусах. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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