Путин обвинил Запад в превращении Украины в пушечное мясо

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в том, что он уготовил Украине судьбу пушечного мяса.

Глава России Владимир Путин 16 августа на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Западу необходимы конфликты в мире для поддержания однополярного мира.

Поэтому Запад выбрал пушечным мясом Украину. Почему именно западным странам нужны военные конфликты, Путин не объяснил.

Он назвал нынешнее правительство Украины проектом анти-России.

По его словам, Запад якобы закрывал глаза на неонацистскую идеологию и массовые убийства жителей Донбасса. Также Путин осудил накачивание оружием Украины.