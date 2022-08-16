Путин обвинил Запад в превращении Украины в пушечное мясо
Президент России Владимир Путин обвинил Запад в том, что он уготовил Украине судьбу пушечного мяса.
Глава России Владимир Путин 16 августа на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Западу необходимы конфликты в мире для поддержания однополярного мира.
Поэтому Запад выбрал пушечным мясом Украину. Почему именно западным странам нужны военные конфликты, Путин не объяснил.
Он назвал нынешнее правительство Украины проектом анти-России.
По его словам, Запад якобы закрывал глаза на неонацистскую идеологию и массовые убийства жителей Донбасса. Также Путин осудил накачивание оружием Украины.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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