Исследовательское китайское судно причалило с задержкой к Шри-Ланке из-за опасений Индии и США

Исследовательское судно наконец-то пришвартовалось в порту Шри-Ланка несмотря на протесты между Индией и США.

Китайское исследовательское судно пришвартовалось в порту Шри-Ланки после многодневной задержки, как сообщается, из-за опасений, высказанных Индией и Соединенными Штатами.

Судно Yuan Wang 5 вошло в порт Хамбантота Шри-Ланки во вторник утром и было встречено китайскими дипломатами и портовыми чиновниками, сообщает Colombo Gazette.

Первоначально планировалось, что судно спутникового слежения прибудет в порт Хамбантота, объект, построенный и арендованный китайскими компаниями и расположенный на южной оконечности Шри-Ланки, 11 августа.

Но министерство иностранных дел Шри-Ланки отложило пятидневный визит пополнения 8 августа, сославшись на “определенные опасения”, по-видимому, из-за протестов со стороны Нью-Дели и Вашингтона, согласно сообщениям СМИ.