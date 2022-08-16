Исследовательское китайское судно причалило с задержкой к Шри-Ланке из-за опасений Индии и США
Исследовательское судно наконец-то пришвартовалось в порту Шри-Ланка несмотря на протесты между Индией и США.
Китайское исследовательское судно пришвартовалось в порту Шри-Ланки после многодневной задержки, как сообщается, из-за опасений, высказанных Индией и Соединенными Штатами.
Судно Yuan Wang 5 вошло в порт Хамбантота Шри-Ланки во вторник утром и было встречено китайскими дипломатами и портовыми чиновниками, сообщает Colombo Gazette.
Первоначально планировалось, что судно спутникового слежения прибудет в порт Хамбантота, объект, построенный и арендованный китайскими компаниями и расположенный на южной оконечности Шри-Ланки, 11 августа.
Но министерство иностранных дел Шри-Ланки отложило пятидневный визит пополнения 8 августа, сославшись на “определенные опасения”, по-видимому, из-за протестов со стороны Нью-Дели и Вашингтона, согласно сообщениям СМИ.
Опубликовано: Силивончик Алина
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