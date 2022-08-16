Нагиеву нашли замену: шоу «Голос 60+» на Первом будет вести Гузеева

В пятом сезоне программы намечено немало изменений: кроме наставников, в шоу будет и другой ведущий.

О переменах, которые ждут шоу на Первом, рассказал телепродюсер Юрий Аксюта, сообщает СтарХит. По его словам, в эфир Первого канала возвращается долгожданный «Голос». Еще раньше было решено, что бывший ведущий Дмитрий Нагиев возьмет творческую паузу, потому пришло время перемен.

"Новый сезон традиционно открывает конкурс, в котором примут участие исполнители старшего поколения. И вести «Голос 60+» будет одна из самых ярких звезд - несравненная и харизматичная Лариса Гузеева", — поделился Аксюта.

Гузеева тоже подтвердила новость и заявила, что постарается не подвести новых коллег по популярной передаче. Звезда призналась, что предложение стать ведущей «Голос 60+» стало для нее неожиданным.

"В раскрученные проекты трудно входить. Даже если прыгнешь выше головы, все равно тебя будут сравнивать, и ты будешь раздражать", - Гузеева призналась, что не знает еще таких случаев, когда при замене популярного ведущего зрители восхищались бы новым.

И добавила, что "готова к камням в свой адрес" и критике. Однако при этом волнения накануне старта проекта не испытывает.

К слову, сегодня начинаются съемки слепых прослушиваний 5-го сезона «Голос 60+». Премьера передачи в эфире Первого канала состоится в ближайшее время.

Кресла наставников, как стало известно, займут Валерий Сюткин, Елена Ваенга, которые уже имеют опыт в работе, а также дебютирующие в этом проекте Игорь Корнелюк и Александр Малинин.