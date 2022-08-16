Reactor: Гузеева станет ведущей шоу Голос 60+ на Первом канале

Известная в России ведущая и актриса Лариса Гузеева будет вести передачу "Голос 60+" на Первом канале российского телевидения.

Главный продюсер Первого канала Юрий Аксюта объявил о возвращении в эфир любимых россиянами вокальных проектов "Голос", "Голос.Дети" и "Голос.60+".

В качестве ведущей в одной из передач предложено стать известной актрисе и ведущей ТВ Ларисе Гузеевой. Звезда экрана поделилась эмоциями по поводу: "Предложение стать ведущей "Голос 60+" было максимально неожиданным для меня. Конечно, страшно".

Гузеева опасается, что ей будет сложно заменить на этом месте шоумена Дмитрия Нагиева: "Он - мужчина, ему можно раз в сто больше, чем женщине. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало".

Актриса заявила, что готова к критике в свой адрес.

Съемки слепых прослушиваний 5-ой части "Голос 60+" начнутся уже 16 августа. Премьера программы главного канала телевидения страны порадует зрителей в ближайшее время.

В этот раз наставниками команд будут известные исполнители Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также Александр Малинин и Игорь Корнелюк, которые выступят в данном качестве впервые.