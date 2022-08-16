Иван Ургант запел: шоумен запланировал в Москве сольный концерт

44-летний телеведущий споет для столичной публики 14 октября под псевдонимом Гриша Ургант.

Шоу «Вечерний Ургант» на экраны Первого канала не возвращается, и его ведущий решил проявить себя в другом имидже - музыканта и автора песен.

Еще с 2011 года Иван стал выступать в ночных клубах Москвы под псевдонимом Гриша Ургант. Правда, особого ажиотажа концерты шоумена не вызвали, и проект был приостановлен. Теперь артист пытается его реанимировать, сообщает Космополитен.

12 августа Иван Ургант задал поклонникам вопрос ВКонтакте: «Не сыграть ли нам концерт?». Чтобы фанаты поняли, что имеется в виду, он выложил фото гитары. Но на данное предложение отреагировала только Наталья Аверина, которая заявила, что нужно «Сыграть, сыграть!».

Актер фильма «Ёлки» после этого выложил афишу концерта. Из нее следует, что его выступление пройдет в московском клубе «Урбан» 14 октября. Стоимость билетов варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

Фанаты Ивана обсудили эту новость в соцсетях, и договорились, что придут посмотреть на кумира в новом качестве. Как уточняет Космополитен, Гриша Ургант, в отличие от Ивана, имеет брутальный имидж, носит усы и щетину.

На прошлой неделе Иван Ургант объявил о своем участии в коммерческом проекте «Вечерний путь в IT»,который будет заниматься обучением айтишников. Шоумен весело проанонсировал онлайн-семинар фирмы «GeekBrains», назначенный на 26 августа.