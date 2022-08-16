Рекордсменом по количеству параноидальных фобий среди звезд считается Вуди Аллен

Вуди Аллен, который боится буквально всего! Опасность, как утверждает Мистер Режиссёр, подстерегает его везде и исходит от всех неживых и живых предметов.

В книге он описал свои страхи, но отметил, что список будет пополняться. Вуди никогда не воспользуется душевой кабиной, в которой сливное отверстие располагается посередине. \

Также звезда не сможет отдохнуть в комнате, где есть острые предметы и яркие цвета, и очень боится умереть.

Аллен Стюарт Кёнигсберг родился 1 декабря 1935 года в Бруклине. Для родителей сын стал большим разочарованием.

Мальчик из приличной еврейской семьи должен был вырасти серьезным человеком и получить хорошую профессию. А он стал комедиантом!

Впрочем, сын платил им тем же, всю жизнь был недоволен родителями, а на старости лет наградил их признанием: «Как я вообще мог родиться у таких стопроцентных мещан?»

Больше всего он любил кино. В три года увидел диснеевскую «Белоснежку», и как вспоминала мать, побежал потрогать экран.

Пройдет время, и критики напишут: «Всю жизнь Аллен будет пытаться вот так же заглянуть за экран, попасть в этот волшебный мир».

Школу он терпеть не мог, к выпускному классу научился только высмеивать других, писать сатирические скетчи и играть на кларнете. Аллен был застенчивым, и по любому поводу впадал в страшную депрессию.

Аллен всегда держался особняком от так называемого «мейнстрима» - официального сообщества голливудских профессионалов.

Сарказм и остроумие – его щит от жизни. Он все отрицает, и ничего не предлагает взамен.

В мире Аллена нет морали и серьезности, там даже нет иллюзий, что смысл жизни стоит искать.