Рекордсменом по количеству параноидальных фобий среди звезд считается Вуди Аллен
Вуди Аллен, который боится буквально всего! Опасность, как утверждает Мистер Режиссёр, подстерегает его везде и исходит от всех неживых и живых предметов.
В книге он описал свои страхи, но отметил, что список будет пополняться. Вуди никогда не воспользуется душевой кабиной, в которой сливное отверстие располагается посередине. \
Также звезда не сможет отдохнуть в комнате, где есть острые предметы и яркие цвета, и очень боится умереть.
Аллен Стюарт Кёнигсберг родился 1 декабря 1935 года в Бруклине. Для родителей сын стал большим разочарованием.
Мальчик из приличной еврейской семьи должен был вырасти серьезным человеком и получить хорошую профессию. А он стал комедиантом!
Впрочем, сын платил им тем же, всю жизнь был недоволен родителями, а на старости лет наградил их признанием: «Как я вообще мог родиться у таких стопроцентных мещан?»
Больше всего он любил кино. В три года увидел диснеевскую «Белоснежку», и как вспоминала мать, побежал потрогать экран.
Пройдет время, и критики напишут: «Всю жизнь Аллен будет пытаться вот так же заглянуть за экран, попасть в этот волшебный мир».
Школу он терпеть не мог, к выпускному классу научился только высмеивать других, писать сатирические скетчи и играть на кларнете. Аллен был застенчивым, и по любому поводу впадал в страшную депрессию.
Аллен всегда держался особняком от так называемого «мейнстрима» - официального сообщества голливудских профессионалов.
Сарказм и остроумие – его щит от жизни. Он все отрицает, и ничего не предлагает взамен.
В мире Аллена нет морали и серьезности, там даже нет иллюзий, что смысл жизни стоит искать.
Опубликовано: Антон Райт
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