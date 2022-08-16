В России резко возрос спрос на карты банков СНГ после ухода Visa и Mastercard
В июне текущего года в соседних с Россией странах резко возросло число карт выпущенных в обращение.
В странах, граничащих с Россией резко ускорились темпы выпуска банковских карт. Так в Киргизии и Узбекистане прирост уже оказался максимальным как минимум с 2018 года. Аналогичные показатели отмечаются и в Армении. Данных по Таджикистану пока нет. Но и тут, вероятнее всего, будет просматриваться тенденция к увеличению выпуска банковских карт.
После ухода Visa и Mastercard карты российских банков перестали обслуживаться за границей. Такая ситуация привела к расцвету "карточного туризма". Россияне не хотят ограничиваться системами "Мир". Китайская UnionPay дорого стоит и принимается далеко не везде. Единственный выход - воспользоваться картами банков соседних стран.
Банки Беларуси увеличили число выпущенных карт сразу на 11,52%. В отчетном периоде прошлого года это показатель сокращался на 1,03%.
Опубликовано: Максим Алексеев
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