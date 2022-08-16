Daily Express заявил, что Путин сделал пугающее предупреждение Западу

Издание Daily Express написало, что президент России Владимир Путин сделал серьезную угрозу Западу на форуме «Армия-2022».

Владимир Путин 16 августа на форуме «Армия-2022» сказал, что РФ предоставит оружие своим союзникам таким, как Иран и Северная Корея.

Обозреватель Мэтью Дули написал в статье для издания Daily Express, что это «пугающее предупреждение».

В статье он говорит, что Запад давно мешает Ирану и Северной Корее получить эффективное и мощное оружие.

Однако Москва выразила готовность помочь этим странам.

Обозреватель уточняет, что Путин предложил Пхеньяну и Тегерану покупать стрелковое оружие, бронированную технику, беспилотники, артиллерийские установки.