Daily Express заявил, что Путин сделал пугающее предупреждение Западу
Издание Daily Express написало, что президент России Владимир Путин сделал серьезную угрозу Западу на форуме «Армия-2022».
Владимир Путин 16 августа на форуме «Армия-2022» сказал, что РФ предоставит оружие своим союзникам таким, как Иран и Северная Корея.
Обозреватель Мэтью Дули написал в статье для издания Daily Express, что это «пугающее предупреждение».
В статье он говорит, что Запад давно мешает Ирану и Северной Корее получить эффективное и мощное оружие.
Однако Москва выразила готовность помочь этим странам.
Обозреватель уточняет, что Путин предложил Пхеньяну и Тегерану покупать стрелковое оружие, бронированную технику, беспилотники, артиллерийские установки.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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