Оноре Де Бальзак: Французский писатель боялся двух вещей – дневного света и женитьбы
Днем он старался спать, а когда солнце заходило за горизонт, поднимался, накачивал себя кофе и принимался за работу. Если творческий процесс затягивался, он занавешивал окна плотными шторами.
Про то, что мужчины боятся женитьбы, существует множество шуток, но у Бальзака все было очень серьезно.
Его возлюбленная Эвелина Ганская сумела настоять на бракосочетании. Бальзак тут же захворал.
Свадьбу все-таки сыграли, но счастье было недолгим: всего через полгода писатель умер.
Имевший успех у женщин, Есенин имел обоснованный, но больно навязчивый страх. Он ужасно боялся подхватить сифилис.
По свидетельствам друзей поэта, стоило на его коже появиться хоть одному прыщику, поэт сразу же начинал паниковать и бежал к врачу.
При этом ограничивать близкие отношения с дамами он и не думал, зато накручивал себя только так: приставал с расспросами к знакомым, читал о болезни специальную литературу.
Автор «Собора Парижской Богоматери» и «Отверженных» имел очень странный для писателя страх – он боялся своих собственных рукописей.
Из-за этого Гюго бросал многие произведения в самом начале или на половине и начинал новые.
Но стопка бумаги снова росла, и все повторялось заново.
Страдающий глубокими обмороками, Гоголь больше всего на свете боялся быть похороненным заживо и не уставал напоминать, что хоронить его надо только тогда, когда появятся признаки разложения.
Однако он был не одинок в своем страхе:
Тафофобия довольно распространена. Ею страдали Ганс Христиан Андерсен, Маркиз де Сад, Уилки Коллинз и Марина Цветаева.
Все они оставляли записки с требованиями не спешить хоронить их тела и сначала тщательно проверить факт смерти.
Опубликовано: Антон Райт
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