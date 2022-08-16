Оноре Де Бальзак: Французский писатель боялся двух вещей – дневного света и женитьбы

Днем он старался спать, а когда солнце заходило за горизонт, поднимался, накачивал себя кофе и принимался за работу. Если творческий процесс затягивался, он занавешивал окна плотными шторами.

Про то, что мужчины боятся женитьбы, существует множество шуток, но у Бальзака все было очень серьезно.

Его возлюбленная Эвелина Ганская сумела настоять на бракосочетании. Бальзак тут же захворал.

Свадьбу все-таки сыграли, но счастье было недолгим: всего через полгода писатель умер.

Имевший успех у женщин, Есенин имел обоснованный, но больно навязчивый страх. Он ужасно боялся подхватить сифилис.

По свидетельствам друзей поэта, стоило на его коже появиться хоть одному прыщику, поэт сразу же начинал паниковать и бежал к врачу.

При этом ограничивать близкие отношения с дамами он и не думал, зато накручивал себя только так: приставал с расспросами к знакомым, читал о болезни специальную литературу.

Автор «Собора Парижской Богоматери» и «Отверженных» имел очень странный для писателя страх – он боялся своих собственных рукописей.

Из-за этого Гюго бросал многие произведения в самом начале или на половине и начинал новые.

Но стопка бумаги снова росла, и все повторялось заново.

Страдающий глубокими обмороками, Гоголь больше всего на свете боялся быть похороненным заживо и не уставал напоминать, что хоронить его надо только тогда, когда появятся признаки разложения.

Однако он был не одинок в своем страхе:

Тафофобия довольно распространена. Ею страдали Ганс Христиан Андерсен, Маркиз де Сад, Уилки Коллинз и Марина Цветаева.

Все они оставляли записки с требованиями не спешить хоронить их тела и сначала тщательно проверить факт смерти.